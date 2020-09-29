Госдума предложила посредничество по ситуации в Нагорном Карабахе

Депутаты в своём заявлении выразили серьёзную озабоченность в связи с резким обострением обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта Фото: REUTERS

Во вторник, 29 сентября, Госдума во время пленарного заседания приняла постановление с заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе. Парламентарии призвали Армению и Азербайджан вернуться к переговорам. Госдума заявила о своей готовности к посредничеству в урегулировании конфликта.

- Депутаты Государственной Думы призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки, - сказано в документе, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности.

Отмечается, что постановление было принято единогласно, а главу комитета Госдумы по СНГ Леонида Калашникова попросили довести до сведения решение парламентариев Госдумы до парламентов и Армении, и Азербайджана.

В заявлении Госдума также заявила о своей озабоченности из-за обострения конфликта в Карабахе и осудила применение силы в качестве его решения между сторонами.