Кремль призвал Турцию «не подливать масло в огонь» по ситуации в Нагорном Карабахе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заявления о военной поддержке одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе провоцируют обострение обстановки в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, заявившего о поддержки Азербайджана

«Любые заявления о военной поддержке однозначно подливают масло в огонь, мы категорически против этого, мы не согласны с такой постановкой вопроса», - сказал представитель Кремля, отметив, что Москва исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий

Он также заявил, что в Кремле выступают категорически против заявлений о военной поддержке какой-либо из сторон конфликта, а также призывает партнёров, в том числе Анкару, «сделать всё для того, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к мирному урегулированию этого застарелого конфликта».

Напомним, в минувшие воскресенье, 27 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило, что Военные милы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно их данным, есть погибшие среди гражданских и военных. В ответ военное ведомство Армении заявляло, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении. МИД Турции выразил желание и готовность поддержать Азербайджан