Песков прокомментировал визит Меркель в клинику к Навальному

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о беседе канцлера Германии Ангелы Меркель с Алексеем Навальным в берлинской клинике Шарите. Он отметил, что в Кремле к этому относятся как к контактам «с бывшим пациентом больницы» главы немецкого правительства, которая хотела оказать россиянину поддержку.

«По всей видимости, [Меркель встретилась с Навальным], желая или высказать ему поддержку, или высказать пожелания скорейшего выздоровления. Как можно еще это воспринимать?», - сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков отметил, что здоровье Навального, как и любого российского гражданина, является важнейшим приоритетом.

Напомним, ранее немецкий еженедельник Spiegel написал, что канцлер Германии тайно посетила в клинике Шарите российского оппозиционера. Позже Навальный подтвердил на своей странице в Twitter сообщение немецкого издания, отметив, что встреча была скорее частной, и не носила секретный характер.

Навальный был госпитализирован 20 августе в Омске, когда ему резко стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Через несколько дней его доставили в Берлин. 2 сентября в ФРГ заявили, что блогера отравили ядом из группы боевых веществ «Новичок». Москва отправила запрос с просьбой предоставить подтверждающие этот факт результаты анализов, но ответа так и не получила.

Навальный вышел из комы 7 сентября, через несколько недель он был выписан из стационара клиники и в данный момент проходит реабилитацию.