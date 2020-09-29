Минздрав назвал сроки регистрации вакцины «Вектора» от коронавируса Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Центр «Вектор» уже сдал документы на регистрацию своей вакцины от коронавирусной инфекции, проверка препарата займёт около трех недель. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«На регистрацию планируем вакцина "Вектора" должна поступить. То есть, с учетом проведения экспертизы, это до трех недель», - сказал глава Минздрава.

Министр также сообщил, что на сегодняшний день в стране идет пострегистрационная фаза наблюдений по вакцине от коронавируса «Спутник V». По его словам, в клиниках Москвы было привито 5,5 тысяч человек.

Напомним, ранее генеральный директор ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что разработанная их центром вакцина сформируют иммунитет от коронавирусной инфекции на два - три года, ожидается использование аналогичной схемы, как при применении вакцины против клещевого энцефалита.