От коронавируса было привито 5,5 тысяч человек, заявил Мурашко

Министр заявил, что тт коронавируса было привито 5,5 тысяч человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с президентом Владимиром Путиным 29 сентября заявил, что на данный момент идет пострегистрационная фаза наблюдений по вакцине от коронавируса. Всего от новой инфекции было привито в клиниках Москвы 5,5 тысяч человек.

«Вакцинация против коронавирусной инфекции сегодня идет, после - пострегистрационная стадия наблюдения. В клиниках Москвы привито более пяти с половиной тысяч человек, все идет штатно», - рассказал Мурашко.

Он также отметил, что в России создана уникальная система по отслеживанию состояния пациентов после вакцинации.

«Мобильное приложение позволяет медцентрам отслеживать граждан постоянно», - сказал министр.

Напомним, что 11 августа президент Владимир Путин заявил, что Россия стала первой страной, чьи ученые смогли зарегистрировать вакцину от коронавируса. Ее разработали специалисты института им. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».