Нарышкин: США хотят столкнуть католиков и православных в Белоруссии

Нарышкин заявил, что США хотят столкнуть католиков и православных в Белоруссии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о том, что США вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии.

- По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях, - сказал он.

По словам Нарышкина, США призывают Римско-католическую церковь выступить с открытой критикой белорусских властей. А также использовать религиозные мероприятия, такие как проповеди, молебны, крестные ходы, для проведения "оппозиционной политической пропаганды среди верующих".

Ранее Нарышкин также заявлял о том, что Вашингтон играет ключевую роль в белорусских протестах. По его словам, США направили порядка 20 миллионов долларов на организацию антиправительственных выступлений.