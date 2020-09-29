Белоруссия вводит ответные санкции в отношении стран Балтии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия вводит ответные симметричные санкционные меры в отношении стран Балтии. Об этом сообщило Министерство иностранных дел республики.

«Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги», - отметили в ведомстве.

В «черный список» вошло примерно по 100 чиновников из Латвии, Литвы и Эстонии, которым будет запрещен въезд в Белоруссию. Рестрикции вводятся с 6 октября

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что состоявшиеся накануне контакты, подобные встрече Макрона и Тихановской, не имеют практического смысла.

Напомним, в конце августа Латвия, Литва и Эстония запретили въезд на территорию своих стран 30 белорусским гражданам, в том числе и президенту республики Александру Лукашенко.

Министр иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича заявил, что латвийская сторона «решительно осуждает фальсификацию президентских выборов» в Беларуси, а также «избиение мирных демонстрантов и репрессии против журналистов». Минск в свою очередь пообещал адекватно ответить на подобные санкции прибалтийских стран.

Накануне, 25 сентября, Министерства иностранных дел Эстония и Латвии опубликовали расширенные списки санкций по Белоруссии. В «черный список» Эстония включила ещё 98 должностных лиц, Латвия добавила 101 должностное лицо.