Армения сообщила, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25, в результате авиаудар погиб пилот. Об этом сообщили в Министерстве обороны Армении. В военном ведомстве уточнили, что турецкая сторона воспользовалась аэродромом «Гянджа» в Азербайджане, и обеспечивала азербайджанские удары по армянским пунктам близ Вардениса.

«Истребитель Турции F-16 сбил Су-25 армянских ВВС, который исполнял боевое задание. Летчик, к сожалению, героически погиб», - говорится в сообщении Минобороны Армении

Турция отрицает заявление Армении о сбитом армянский самолет Cу-25. С опровержением выступило и Минобороны Азербайджана.

Напомним, в минувшие воскресенье, 27 сентября, Азербайджан сообщил, что военные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. В ответ Ереван заявлял, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении. МИД Турции выразил желание и готовность поддержать Азербайджан