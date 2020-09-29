Великобритания ввела санкции против Лукашенко, его сына и белорусских чиновников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания и Канада ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора, а также высокопоставленных белорусских чиновников. Введенные ограничения включают запрет на въезд и заморозку активов.

В сообщении британского посольства отмечается, что «режим Александра Лукашенко несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и населения Беларуси в свете сфальсифицированных выборов».

Напомним, в конце августа Латвия, Литва и Эстония запретили въезд на территорию своих стран 30 белорусским гражданам, включая белорусского лидера. 25 сентября Эстония и Латвии опубликовали расширенные списки санкций по Белоруссии, а 29 сентября Минск ввел ответные симметричные санкционные меры в отношении стран Балтии.

При этом Евросоюз не смог договориться о введении санкций против главы Белоруссии из-за голосов трех стран. Против ограничений выступила прежде всего Германия, которую позже поддержали Франция и Италия.