По вопросам развития Арктики требуется усиление международного сотрудничества

29 сентября в Госсобрании Якутия в режиме видеоконференцсвязи состоялась Парламентская сессия «Правовые аспекты жизнеобеспечения и устойчивого развития Северных и Арктических территорий» второго Северного форума по устойчивому развитию. В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы РФ, члены Совета Федерации, парламентарии зарубежных стран, регионов Арктической зоны РФ, ведущие эксперты и практики. В ходе парламентской сессии было представлено 20 докладов и выступлений по широкому спектру вопросов.

Модератор парламентской сессии, председатель парламента Якутии Петр Гоголев в своем приветственном слове подчеркнул, что сессия под эгидой международной организации Северный Форум проводится впервые. Он выразил уверенность в том, что Форум как площадка международного научного сотрудничества в Арктике позволит активно обсуждать вопросы по совершенствованию нормативной базы и обмениваться успешными практиками.

С приветственной речью выступил Председатель Постоянного комитета парламентариев Арктического региона, член Парламента Норвегии Эйрик Сивертсен, который отметил необходимость усиления международного сотрудничества по вопросам развития Арктики.

В качестве докладчиков выступили зампредседателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов, зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь, зампредседателя Комитета по окружающей среде и транспорту Парламента Исландии (Альтинг) Ари Траусти Гудмундссона, зампредседателя Госсобрания (Ил Тумэн) Виктор Губарев.

По итогам сессии руководителям регионов-членов «Северного Форума» предложено инициировать формирование цифрового центра компетенций по арктическому законодательству и поддерживать научные исследования по оценке изменений климата.