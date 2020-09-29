Со дна Черного моря подняли истребитель времен войны

Фото: РГО

25 сентября завершилась совместная экспедиция Русского географического общества и Экспедиционного центра Министерства обороны России. Специалистам удалось достать со дна Черного моря самолет времен Великой Отечественной войны. Истребитель Военно-воздушных сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии Р-39 "Аэрокобра" был произведен в США еще в 1940-х годах.

Самолет пролежал в воде 75 лет, и это, конечно же, сказалось на его состоянии. Впервые истребитель обнаружили крымские аквалангисты-любители в 2017 году. После чего в 2019 году проводилось исследование самолета.

Фото: РГО

- Мы ожидали, что он будет весь замыт песком. Но на поверхности находилась его кабина, часть моторного отсека и винт. Нам удалось найти и поднять на поверхность кислородную маску лётчика с надписью "Made in USA, - рассказал научный руководитель той экспедиции Александр Ёлкин.

Известно, что этот истребитель поставлялся в СССР до декабря 1944 года. Всего в СССР по ленд-лизу было поставлено порядка пяти тысяч «Аэрокобр».

Кроме этого, специалисты установили, что именно этот самолет участвовал в воздушном прикрытии Крымского полуострова во время Ялтинской конференции в феврале 1945 года.

Фото: РГО

В Российском государственном архиве Военно-морского флота сохранился аварийный акт. В нем говорится о том, что истребитель 27 июля 1945 года произвел вынужденную посадку на воду, после чего утонул.