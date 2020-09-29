Врач поддержал продление каникул для школьников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить каникулы для школьников до двух недель. Учащиеся будут отдыхать с 5 по 18 октября. Такое решение связано с ростом простудных заболеваний и заражений коронавирусом. Врач-иммунолог Владимир Болибок назвал подобные меры абсолютно правильными и своевременными.

- Эта мера продления каникул, она уже достаточно хорошо отработанная. Это было и в прошлые годы при эпидемиях ОРВИ и гриппа, и она себя вполне оправдывала. Я думаю, что она сейчас себя тоже оправдает, - рассказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Болибок добавил, что сейчас важно на увеличивать нагрузку на систему здравоохранения.

- Если ничего не делать, то опять придется развертывать новые госпитали, новые временные отделения и перераспределять медицинский персонал, то есть закрывать плановые отделения, переводить их в экстренные, ковидные. А этого не хотелось бы делать, - добавил эксперт.