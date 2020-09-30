Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 30 сентября 2020 года

Алексей Навальный Фото: Евгения ГУСЕВА

Алексей Навальный проходит курс реабилитации в Германии. Недавно он был выписан из клинике "Шарите", где получал помощь с конца августа. Выяснилось, что как только политик пришел в себя к нему наведывалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом сообщили местные СМИ. Вскоре стороны признали этот факт, но попросили не называть встречу "секретной".

Накануне событие прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

- Канцлер ФРГ встретилась с бывшим пациентом больницы, по всей видимости, желая или высказать ему поддержку или высказать пожелание скорейшего выздоровления, - заявил представитель Кремля.

Россия это событие оценивает как "попытку политизации". Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" заявила Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Мы оцениваем это как попытку политизации этого вопроса. Все, что происходит - говорит о том, что речи не идет о том, чтобы найти истину. Ведь третий запрос прокуратура послала в Германию. И ответ один - через СМИ что вопрос получен. Через СМИ!

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