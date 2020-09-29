«Нам должны»: в Раде Украины обвинили Запад в обмане на 13 млрд долларов

В Раде Украины обвинили Запад в обмане на 13 млрд долларов Фото: REUTERS

Депутат Верховной Рады Андрей Деркач обвинил страны Запада в выводе с Украины 13 миллиардов долларов под предлогом реформ и потребовал вернуть Киеву эти средства.

Парламентарий считает, что выведенные средства теперь работают в юрисдикции Соединённых Штатов, а Европа «превратила Украину в колонию», для чего западные страны успешно добивались закрытия множества украинских предприятий.

«У нас клянчат три миллиарда у Международного валютного фонда и 600 у этого, с позволения сказать, Борреля Жозепа. То есть нам должны, а не мы должны. Мы должны сказать дорогим товарищам, что Украина не банкомат, верните деньги назад наши», - заявил украинский депутат.

Напомним, накануне Минфин Соединённых Штатов ввел санкции против Андрея Деркача. Депутата, который ранее опубликовал разговоры кандидата в президенты США Джо Байдена с бывшим украинским лидером Петром Порошенко, объявили российским агентом и обвинили во вмешательстве в американские выборы