Будут ли дорожать маски в ближайшее время, рассказал эксперт

Будут ли дорожать маки в ближайшее время, рассказал эксперт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осенью коронавирус вновь начал набирать обороты. Как следствие, увеличился спрос на маски, антисептики и другие средства профилактики. Но ситуация, тем не менее, не такая тревожная, как весной.

- Что касается, масок и антисептиков, то сейчас запущено большое количество предприятий, и старые предприятия существенно расширили объемы производства. Поэтому рост потребности должен пройти в более спокойных обстоятельствах, с меньшим ажиотажем и с меньшим ростом цен, чем это было в весенний период, - рассказал эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в эфире Радио "Комсомольская правда".

По словам эксперта, летом маски существенно подешевели. Сейчас цены на средства профилактики остаются более менее стабильными. Каких-либо предпосылок для их роста пока нет, если, конечно, не произойдет ажиотаж.

- Ажиотаж, конечно, может внести очень серьезные коррективы. Очень бы хотелось, чтобы этого не случилось, - заключил Беспалов.