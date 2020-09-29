Мы не Турция: Мария Захарова рассказала, как Россия участвует в урегулировании конфликта в Карабахе

В эфире Радио «Комсомольская правда» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как Россия участвует в урегулировании конфликта в Карабахе.

«Мы не Турция, а Россия. В прямом смысле слова это надо понимать. Это наша история, наши методы в урегулировании конфликтов тоже имеют свою историю. Совершенно не собираюсь комментировать методологию Турции или другой страны. У нас риторика разная и заявления отличаются», - сообщила дипломат.

Захарова отметила, что Турция и ранее говорила о своей позиции в отношении конфликта в Нагарном Карабахе. Представитель российского МИД отметила, что в разговорах со своими коллегами из Армении и Азербайджана сообщает о своем желание, связанном с международными отношениями, которое было бы направлено в сфере урегулирования ситуации Нагорного Карабаха.