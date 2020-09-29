Пашинян высказался об участии турецких самолетов в конфликте в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция фактически вовлечена в конфликт в Карабахе. Он назвал участие турецких самолётов в конфликте уже состоявшимся фактом.

- Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в этот конфликт, по нашей информации, ищет повод привести свои войска в Нахичевань, это анклав азербайджанский, граничащий с Турцией, Арменией и Ираном, - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Так Пашинян ответил на сообщения о том, что том, что турецкий F-16 сбил Су-25 армянский ВВС.

Ранее в эфире этой же программы Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с учетом текущей позиции Армении речи о переговорах быть не может. Кроме этого, Алиев опроверг слова Пашиняна и почеркнул, что турецкая авиация в конфликте в Карабахе не участвует.