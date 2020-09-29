Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция фактически вовлечена в конфликт в Карабахе. Он назвал участие турецких самолётов в конфликте уже состоявшимся фактом.

Пашинян также добавил, что высокопоставленные турецкие военные находятся на территории Азербайджана и руководят военными действиями.

- По нашей достоверной информации, военные инструкторы и высокопоставленные военные сейчас находятся в командных пунктах Азербайджана, и местами они даже руководят военными действиями, сказал он в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".

Ранее в эфире этой же программы Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с учетом текущей позиции Армении речи о переговорах быть не может. Кроме этого, Алиев опроверг слова Пашиняна и почеркнул, что турецкая авиация в конфликте в Карабахе не участвует.