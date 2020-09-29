Захарова: неуместно увязывать внутреннюю ситуацию в Белоруссию и Минские договоренности

Неуместно увязывать внутреннюю ситуацию в Белоруссию и минские договоренности. Такое заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Много фантастических идей мы сейчас слышим. Неуместно увязывать внутреннюю ситуацию в Беларуси с Минскими соглашениями. Эти вещи не связаны и надеюсь связаны не будут», - заявила дипломат

По ее словам, на шестом году Минских договоренностей Украине надо разъяснить то, что записано. Захарова предупредила, что сейчас «много фантастических идей витает» в отношении Минских договоренностей.