Захарова: неуместно увязывать внутреннюю ситуацию в Белоруссию и Минские договоренности

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Неуместно увязывать внутреннюю ситуацию в Белоруссию и минские договоренности. Такое заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала в эфире Радио «Комсомольская правда». Фрагмент беседы приводит сайт kp.ru

«Много фантастических идей мы сейчас слышим. Неуместно увязывать внутреннюю ситуацию в Беларуси с Минскими соглашениями. Эти вещи не связаны и надеюсь связаны не будут», - заявила дипломат

По ее словам, на шестом году Минских договоренностей Украине надо разъяснить то, что записано. Захарова предупредила, что сейчас «много фантастических идей витает» в отношении Минских договоренностей.

Захарова сообщила, что у Москвы остаются те же каналы коммуникации с Киевом. По ее словам, в последнее время, «безрассудность» украинских политиков стала визитной карточкой Украины. «Это факт, который надо учитывать на этом направлении», - отметила она.

Напомним, ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что по итогам берлинских консультаций политсоветников «нормандской четверки» прорыва нет, как и оснований для проведения саммита в «Нормандском формате»