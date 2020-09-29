Мария Захарова - об инциденте с 33 россиянами в Минске: Провокация больно ударила по тем, кто ее и планировал

Мария Захарова Фото: REUTERS

Провокация с задержанием 33 российских граждан в Минске больно ударила по тем, кто ее планировал. Такую оценку произошедшему дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Радио «Комсомольская правда». Фрагмент беседы приводит сайт kp.ru.

«Еще буквально пару месяцев назад казалось, что по заверениям Киева ничего не предвещало омрачение политического небосклона. Возможно, вот эта неудачная провокация больно ударила по тем, кто ее планировал», - заявила дипломат, отметив, что все ниточки в итоге привели к украинской стороне.

По словам Захаровой, безрассудность политиков стала уже визитной карточкой Украины. «Это факт, который надо учитывать на этом направлении», - отметила она.

Напомним, 33 россиян задержали в санатории в пригороде Минска 29 июля по обвинению в подготовке дестабилизации в Беларуси. Кроме того, заявили о том, что задержанные якобы являются бойцами частной военной компании «Вагнер».

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев назвал ситуацию с задержанием «заказной аферой», организованной из-за рубежа с целью испортить отношения между Москвой и Минском. 32 задержанных российских гражданина вернулись на родину 14 августа, у 33-го задержанного белорусский паспорт, и он остался в республики. Позже стало известно, кто из сотрудников Службы безопасности Украины участвовал в провокации.