Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину. Политики обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России выразил серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимися боевыми действиями в Карабахе.

- Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса, - подчеркнули в Крмеле.

Это уже второй разговор Путина и Пашиняна за последние дни. В предыдущий раз они беседовали в воскресенье. Представитель МИД России Мария Захарова впоследствии прокомментировала разговор Путина и Пашиняна. Она заявила, что Москва идет с попытками поиска нормализации ситуации в Нагорном Карабахе.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Сейчас на спорной территории идут активные вооруженные столкновения. А в Армении и Азербайджане введено военное положение, объявлена мобилизация.