«Попытка политизации»: Мария Захарова дала оценку визиту Меркель к Навальному

Мария Захарова дала оценку визиту Меркель к Навальному Фото: Иван МАКЕЕВ

В эфире Радио «Комсомольская правда» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила визит канцлер Германии Ангелы Меркель к Алексею Навальному, как попытку политизации происходящих. Фрагмент беседы приводит сайт kp.ru

«Мы оцениваем это как попытку политизации этого вопроса. Все, что происходит - говорит о том, что речи не идет о том, чтобы найти истину. Ведь третий запрос прокуратура послала в Германию. И ответ один - через СМИ что вопрос получен. Через СМИ!», - напомнила представитель МИД РФ.

По ее словам, на данный момент ведется «бесконечно игра в пятнашки», и Берлин отказывается использовать официальный канал, однако Захарова сообщила, что российский посол продолжает поддерживать контакт с МИД Германии.

Комментируя решения госпитализировать Навального в Берлин, Захарова отметила, что решение принимали исходя из гуманитарных соображений, состояния здоровья пациента и просьб его семьи.

Напомним, немецкий еженедельник Spiegel написал, что Меркель тайно посетила Навального в клинике Шарите. Позже Блогер позже подтвердил на своей странице в Twitter сообщение издания, отметив, что встреча была скорее частной, и не носила секретный характер.

Навальный был госпитализирован 20 августе в Омске, когда ему стало резко плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Через несколько дней его доставили в Берлин. В начале сентября в ФРГ заявили, что Навального отравили ядом из группы боевых веществ «Новичок». Москва отправила запрос с просьбой предоставить подтверждающие этот факт результаты анализов, но так и не получила ответа.