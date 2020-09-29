Эксперт назвал факторы, которые помогли евро перешагнуть отметку в 93 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Независимый эксперт Роман Блинов оценил ситуацию с курсом евро. 29 сентября 2020 года курс европейской валюты на Московской бирже превысил 93 рубля.

Рост обусловлен сразу несколькими факторами. Многие развивающиеся валюты ослаблены, в первую очередь отмечается падение турецкой лиры, а рубль идет с ней в связке и остро реагирует на любые изменения.

- Мы видим продолжающуюся рыночную турбулентность на валютном международном рынке. Нестабильность, вызванная пандемией, возвращается в том или ином виде, - заключает эксперт в беседе с RT.

Все эти факторы пугают «глобальных инвесторов, и они избавляются от рисковых активов».

Многие аналитики уверены, что одним из способов сохранить свои средства является покупка недвижимости. Тем более сейчас на рынке можно найти лоты даже на самый скромный бюджет.

До недавнего времени квартиры сверхмалой площади (до 10 кв. м) были прерогативой восточноазиатских городов. Но исследования экспертов по недвижимости доказали, что ничто азиатское нам не чуждо. Прямо сейчас в Красногорске подыскивают хозяев для апартаментов площадью 6,6 кв. м, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".