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Мастер судьбы объяснила, как татуировки могут испортить жизнь их обладателю

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Елена АКИМОВА
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Эксперт объяснила, как татуировки влияют на судьбу человека

Эксперт объяснила, как татуировки влияют на судьбу человека

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мастер судьбы Арина Ласка объяснила, как татуировки могут повлиять на человека. Существуют места, куда не рекомендуется наносить изображения, так как они могут повлиять на энергетическом уровне.

О том, что татуировки могут влиять на здоровье, говорят и ученые из Южного методистского университета. Они провели исследование и отметили, что изображения мешают потоотделению.

Но куда больший вред – энергетический, уверена мастер судьбы. За счет татуировок можно усиливать любовь, счастье, богатство, здоровье и в целом судьбу в лучшем ее проявлении.

Но для этого нужно знать определенные тонкости иначе можно изменить судьбу в худшую сторону.

- Энергии входят по левой стороне и выходят по правой. Нанесенные на левую сторону рисунки, несущие минусовую окраску — черепа, смерть с косой, кровь, война — все это будет разрушать и трансформировать энергию и влиять на ход событий. Человек при этом начинает пульсировать на низкой частоте, притягивать к себе негатив и плохие вариации событий, — уточнила Ласка в беседе с Пятым каналом.

Даже безобидные изображения в виде цветов или бабочек нежелательны, если они наносятся просто для красоты.