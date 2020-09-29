Россия не сомневается, что ОЗХО в своем докладе подтвердит наличие «Новичка» в пробах Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва не сомневается, что в своем докладе техсекретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который ранее не раз демонстрировал политическую ангажированность, зафиксирует наличие «Новичка» в пробах анализа Алексея Навального. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел России

«Принимая во внимание не раз продемонстрированную политическую ангажированность и предвзятость руководства техсекретариата, не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ "технического содействия" будет зафиксировано наличие следов так называемого "Новичка" в биопробах Навального», -говорится в заявлении ведомства, где напомнили, что Москва так и не получила ответы на запросы, отправленные по анализам Навального в Германию, Швецию и Францию.

Напомним, наличие «Новичка» в пробах Навального подтвердили три лаборатории Берлина, а позже подтверждения заявили Швеция и Франция. Процесс по проверке проб начала Организация по запрещению химического оружия.

При этом главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев сообщил, что причиной состояния блогера стал однозначно не «Новичок», поскольку следов отравления им нет, и при отравлении любым фосфорорганическим соединением оппозиционер «погиб бы в первые часы». Специалист уверен, что речь идет о заболевании - метаболической коме, случившейся в результате нарушения обмена веществ.