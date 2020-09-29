К какой работе могут не допускать непривитых от коронавируса, рассказал Гинцбург Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что вакцинация против коронавирусной инфекции не может быть принудительной, к некоторым видам работы могут быть не допущены люди без вакцинации. Так считает глава центра Гамалеи Александр Гинцбург, приведя в пример работу с возбудителями заболевания.

«Возможно - невакцинированный человек может быть не допущен к некоторой работе ... Я вот, например, как директор института никогда не допущу своего сотрудника при наличии вакцины работать с данным возбудителем, потому что я отвечаю за его жизнь и здоровье и хорошо понимаю, что если я его провакцинирую, он будет полностью защищен», - отметил эксперт в интервью радио «Вести ФМ».

Гинцбург отметил, что в данном случае речь идет о безопасности сотрудника, и в случае, если работодатель уверен, что конкретная работа будет «лучше, надежней и спокойней» выполняться человеком, который получил вакцину против коронавируса, то право работодателя установить ограждения для тех, кто этой прививки не получил.

Напомним, в России проходит последняя часть испытаний уже зарегистрированной российской вакцины «Спутник V», участие в котором примут 40 тысяч добровольцев. За ними буду наблюдать минимум полгода. Однако большую часть жителей России планируют привить в течение 9-12 месяцев. В первую очередь прививать будут учителей и врачей.