В Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве за сутки скончались еще 27 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв болезни в столице за все время распространения вируса увеличилось до 5 230 человек. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщили в оперштабе.

Напомним, общее количество летальных случаев в России более 20,5 тысяч, а всего в мире скончались от covid-19 свыше одного миллиона зараженных.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что будет дальше с летальность от инфекции в ближайшие месяцы. По мнению эксперта Ивана Коновалова, в целом пока наша страна гораздо лучше готова к отражению очередной атаки коронавируса. Но на данный момент еще рано говорить о снижении, поскольку ситуация усугубляется вступлением в сезон ОРВИ и гриппа.

- Есть высокие риски, что поступления людей с перекрестным инфицированием этими вирусами и "ковидом". У тех, кто не прививается от гриппа, к сожалению, тоже высоки рискм одновременного течения нескольких инфекционных процессов в орагнизме, - объяснил врач-инфекционист.

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