ВОЗ: Число умерших от коронавируса в мире превысило 1 миллион Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 29 сентября, Всемирная организация здравоохранения заявила, что общее официальное число умерших от коронавирусной инфекции в мире превысило один миллион человек. Больше всего жертв вируса в США, Бразилии и Индии.

Ранее сообщалось, что специалисты Организации зафиксировали рекордное число новых случаев заражения covid-19 в мире - количество инфицированных увеличилось почти на 308 тысяч. Такие данные были 14 сентября.

Напомним, в России В России занято почти 90% всех коек для заражённых covid-19. Это 115 из 129 тысяч коек. По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, их число может быть увеличено при необходимости.

В Минздраве напоминают гражданам не испытывать систему здравоохранения и соблюдать все необходимые меры профилактики против заражения коронавирусом, в частности использовать средства индивидуальной защиты - носить маски и перчатки. а также чаще и тщательнее мыть руки с мылом.