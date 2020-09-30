В какие российские регионы придет бабье лето, рассказал Вильфанд Фото: Олег ЗОЛОТО

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда и в каких регионах стоит ждать долгожданного и любимого россиянами наступления бабьего лета.

По словам синоптика, в европейской части страны будет аномальное тепло. Температура воздуха днем будет выше нормы на 5-6 градусов. Причем такая погода сохранится максимум до следующего понедельника, 5 октября.

- Это звучит красиво в начале октября. Будет облачно с прояснениями, достаточно много солнца, и существенного изменения ситуации не видно. Такая же комфортная погода, так называемый бархатный сезон, продолжается и на Черном море. Температура воды в Геленджике и Сочи в районе 25 градусов, в Алуште, Ялте, Евпатории, Феодосии, Анапе на пару градусов ниже, - рассказал Вильфанд для РИА Новости.

Тем временем, в на полуострове Крым и Краснодарском крае прогнозируются осадки в виде дождей.