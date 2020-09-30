В России профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину.
Сообщается, что в нем идет идет о предложении отменить накопительную часть пенсии. Текст письма размещен на официальном сайте ФНПР.
- Федерация независимых профсоюзов РФ последовательно выступает за исключение накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования, - говорится в тексте.
Также отмечается, что данный вопрос не нашел своего практического решения, из-за чего приводит к правовым расхождениям и интерпретациям.
Ранее Федерация уже отмечала, что при условии нахождения накопительной части в системе государственного обязательного пенсионного страхования необходимо руководствоваться едиными нормами, а не применять для каждого элемента отдельные подходы.
Напомним, сейчас накопительная пенсия формируется у работающих россиян, которые родились в 1967 и последующие года, за счет того, что их работодатели платят определенную сумму страховых взносов для финансирования накопительной пенсии.