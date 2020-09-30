Байден назвал Трампа "щенком Путина" и "клоуном" Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США и бывший вице-президент Джо Байден назвал действующего главу государства Дональда Трампа "щенком Путина" и "клоуном".

- Факт состоит в том, что я вступал в противоборство с российским президентом Владимиром Путиным и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а он (Трамп) – щенок Путина, он даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат, - заявил Байден во время выступления в Кливленде на первых дебатах с Трампом.