Трамп не стал гарантировать мирную передачу власти в случае победы Байдена на выборах

Трамп выразил надежду на честные выборы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действующий президент США Дональд Трамп во время дебатов с Джозефом Байданом отказался гарантировать мирную передачу власти в случае победы второго на выборах в ноябре.

«Когда я слышу, как Джо говорит о переходе [власти после выборов]... Не было перехода с тех пор, как я выиграл. Если вы посмотрите на <...> Хиллари Клинтон, если вы посмотрите на всех этих людей, там не было перехода, потому что они преследовали меня, пытаясь совершить переворот. Они преследовали меня, шпионили за моим штабом. Они начали с того дня, как я выиграл, и даже до того, как я выиграл», - сказал Трамп.

Он также отметил, что онлайн-голосование не является точным, так как отсутствует возможность оперативного подсчета голосов.

«Это будет мошенничество, подобного которому вы никогда не видели. Это здорово: 3 ноября вы смотрите и видите, кто выиграл выборы. <...> Но знаете, что? Возможно, мы не узнаем [имя победителя] в течение месяцев», - оценил Трамп дистанционную систему голосования.

Он выразил надежду на честные выборы.

«Надеюсь, это будут честные выборы. Но если я буду видеть, что десятки тысяч бюллетеней подтасованы, я не смогу согласиться с этим», - сказал американский лидер.

Трансляция дебатов велась на сайте газеты The Washington Post.

Ранее Дональд Трамп допускал, что исход предстоящих в ноябре выборов определит лишь Верховный суд США.

Напомним, что президентские выборы в США состоятся 3 ноября.