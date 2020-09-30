Джонсон предупредил, что миллионы растений и животных могут исчезнуть с планеты

Джонсон предупредил об угрозе исчезновения 1 млн видов растений и животных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До 1 млн видов растений и животных находятся под угрозой исчезновения. С таким обращением выступил премьер-министр Великобритании на саммите по биоразнообразию ООН в среду, сообщила канцелярия премьер-министра страны Бориса Джонсона.

«Почти 70% животного мира было потеряно за последние полвека - целая жизнь для многих из нас, но лишь мгновение по меркам эволюции. До 1 млн видов растений и животных находятся под угрозой вымирания», - говорится в речи Джонсона, распространенной его канцелярией.

Катастрофические последствия для климата, экономики и продовольственной безопасности будет иметь нарушение природного равновесия, считает премьер-министр, как сообщает ТАСС.

Он также напомнил, что британское правительство обязуется до 2030 года довести территорию заповедных зон с 26% до 30% от площади Соединенного Королевства.

В 2019 году Великобритания создала альянса стран (Global ocean alliance), поддерживающих создание особо охраняемых природных зон. В альянс вступили Белиз, Бельгия, Габон, Италия, Канада, Кения, Коста-Рика, Нигерия, Португалия, Финляндия, ФРГ, Хорватия, Швеция, Эквадор и ряд других государств.