Стрельба произошла в центре обработки заказов Amazon во Флориде

Во вторник вечером, в центре исполнения заказов Amazon на северной стороне Джексонвилла произошла стрельба. Фото: Кадр видео

Во вторник вечером, в центре исполнения заказов Amazon на северной стороне Джексонвилла произошла стрельба. В результате происшествия погибла женщина и пострадал мужчина — они, предположительно, были сотрудниками Amazon.

Сообщение о перестрелке поступило около 19:25, в центре находились несколько полицейских, а также пожарные и спасательные машины. Сотрудники полиции сразу же ворвались в здание и обнаружили двух человек с огнестрельными ранениями. Женщина была объявлена мертвой на месте происшествия, а мужчина был доставлен в больницу.

В полиции добавили, что происшествие «не похоже на инцидент с действующим стрелком» и «не похоже на насилие на рабочем месте».

«Я не могу говорить о протоколе безопасности Amazon. Это вещи, которые мы рассмотрим в рамках нашего расследования», - сказал лейтенант Дж. Д. Стронкосаид.

Представители Amazon заявили, что после начала стрельбы здание было немедленно эвакуировано, сообщает Jacksonville.

Центр исполнения заказов Amazon был ареной насилия и три месяца назад, 29 июня, когда 20-летний мужчина, претендующий на работу, был смертельно ранен, а двое других получили ранения.