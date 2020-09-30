Нарколог рассказал о состоянии дочери Владимира Конкина перед гибелью

Сочетание снотворного и алкоголя могли спровоцировать нарушение движения девушки в бассейне Фото: Иван ВИСЛОВ

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал информацию о том, что в крови погибшей Софии Конкиной - дочери актера Владимира Конкина - обнаружили алкоголь и снотворное.

«Она выпила не менее 300 миллилитров. <…> Это может быть и не крепкий алкоголь, но в большом количестве. Так что она находилась в состоянии алкогольного опьянения как минимум средней степени», - заявил Казанцев в интервью «Пятому каналу».

Он отметил, что у человека в таком состоянии происходит нарушение координации движения.

«Если такие люди начинают плавать, они довольно часто тонут», — отметил специалист.

Врач подчеркнул, что сочетание алкоголя и снотворного в большинстве случаев приводит к алкогольной коме и летальному исходу. Поэтому плавание в этот день девушке было противопоказано.

«Под таким воздействием человек не может даже пройти ровно по одной линии. А плавание — это еще и физическая нагрузка, где требуется концентрация внимания и координация движений. В состоянии опьянения, усиленном седативными препаратами, можно и в ложке воды захлебнуться», — заключил Казанцев.

Напомним, что дочь артиста Владимира Конкина 22 сентября была доставлена в больницу с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». Девушку привезли из столичного фитнес-центра. Врачи сделали все возможное, но не смогли спасти Софию Конкину.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти девушки. Виновные пройдут по 2 статье 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Заслуженный артист РФ Владимир Конкин уверен, что его дочь убили. Он попросил провести тщательное расследование и наказать виновных.