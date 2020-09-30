Глава Роспотребнадзора: нет оснований вводить новые ограничения по коронавирусу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений в цифрах по заболевамости коронавирусной инфекцией, поэтому вводить специальные ограничения оснований нет.

По словам главного санитарного врача России, значительные изменения фиксируются только в двух округах страны, в том числе Центральном федеральном округе. Анна Попова призвала более строго следить за соблюдением россиянами масочного режима в общественных местах, пишет в среду, 30 сентября, сайт телеканала НТВ.

Руководитель Роспотребнадзора добавила, что мутации COVID-19 происходят очень медленно и значимых изменений в вирусе пока что нет.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции к нашем государства лучше, чем во многих других странах, где вводят жесткие ограничения из-за эпидемии. Лидер России отметил нежелание возвращаться к весенним ограничениям.

Как писал сайт kp.ru, Анна Попова также объяснила, почему в последние дни растет количество случаев заражения коронавирусной инфекции. В первую очередь это связано с началом эпидемиологического сезона и приездом людей из отпусков.