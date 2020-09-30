В Минобороны Армении сообщили о перехвате в Карабахе переговоров пилотов на турецком языке

ВВС Азербайджана наносят авиаудары на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 30 сентября, Минобороны Армении сообщило о том, что их спецслужбами был перехвачен разговор военных летчиков на турецком языке. Об этом в Facebook написал представитель армянского военного ведомства Арцрун Ованнисян.

Он сообщил, что ВВС Азербайджана наносят авиаудары на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. При этом используются турецкие беспилотники и истребители F-16.

Ранее Минобороны Армении уже заявляло, что к конфликту в Нагорном Карабахе подключилась Турция. Так, истребитель F-16 турецких ВВС якобы сбил армянский штурмовик Су-25. В Турции эту информацию опровергли. Азербайджан заявил, что не использует F-16 и вообще боевую авиацию.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Согласно данным представителей ведомства, есть погибшие среди гражданских и военных.

В ответ Минобороны Армении заявляло, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении. Обе страны ввели военное положение и мобилизацию.

Посол Азербайджана 29 сентября в эфире радио «Комсомольская правда» отметил, что власти страны не хотят кровопролития.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе. Сопредседателями группы являются Россия, США и Франция.