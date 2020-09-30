Вирусолог рассказал, как укрепить иммунитет осенью

Вирусолог рассказал, как укрепить здоровье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уберечь себя от сезонных вирусов можно, если тщательно соблюдать все меры предосторожности. Такое мнение выразил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

«Нужно тщательно соблюдать противоэпидемические мероприятия, помнить о том, что нужно дистанцирование, что нужно в людных местах пользоваться масками, что нужно чаще мыть руки, обрабатывать их дезинфицирующими жидкостями… Если можно, работать на удаленке, если есть возможность — соблюдать самоизоляцию», - цитирует эксперта RT.

При этом вирусолог добавил, что важно также укреплять иммунитет, принимать витамин D, которого осенью уже может не хватать. Помимо этого любому человеку будут полезны закаливание, полноценное питание, хороший сон и отказ от алкоголя.

«Нужно, конечно, гулять, стараясь не контактировать с другими людьми, делать физические упражнения — это важно», — подчеркнул Альтштейн.

Напомним, с начала пандемии российские медики выявили 1 167 805 случаев COVID-19. При этом часть пациентов перенесла заболевание бессимптомно, передает телеканал «360».