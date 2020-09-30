Новые правила для ресторанов и кафе: чаевые запретят включать в чек

С нового года ресторанам и кафе будет запрещено включать чаевые, комиссии и прочие доплаты в счет Фото: Алена МАРТЫНОВА

С января 2021 года ресторанам и кафе будет запрещено включать чаевые в чек. Специалисты Роспотребнадзора разработали новые правила оказания услуг общественного питания и защиты прав потребителей, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 30 сентября.

- Платежи, которые не касаются стоимости заказных блюд или услуг, не могут быть добавлены в чек заказа. Это должно исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальной стоимости услуг, когда к цене блюд, указанных в меню, прибавляются всевозможные доплаты за обслуживание, - говорится в заявлении Роспотребнадзора.

Помимо запрета на включение в чек чаевых, комиссий и доплат, ведомство запретило оказывать платные услуги без согласия клиента, потребитель вправе требовать возврата денег. С нового года рестораны и кафе обяжут предупреждать посетителей о том, какие услуги - например, музыка - платные, а какие нет.

Новые правила вступят в силу с 1 января следующего года.