В России выявили 8 481 новый случай коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в России выявили 8 481 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Как пишет оперативный штаб по борьбе с пандемией в среду, 30 сентября, 25,6% новых инфицированных болеют без клинических симптомов.

Медики также зафиксировали 177 летальных исходов из-за коронавируса и осложнений после него за один день. Полностью выздоровели еще 5 858 с подтвержденным диагнозом.

Таким образом, с начала эпидемии в России зафиксировано 1 176 286 случаев коронавируса, 20 722 летальных исхода и 958 257 вылечившихся.

Напомним, что в стране в последнее время растет количество выявленных за сутки случаев инфицирования. На радио «КП» глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты ожидали увеличения показателей, поскольку все эпидемии демонстрируют подъем во второй декаде сентября. Это связано с началом холодного эпидсезона, возвращением людей из отпусков, сборами детей в школы.