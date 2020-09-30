Меркель подтвердила предстоящую встречу с Тихановской Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила предстоящую встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Политик отметила, что ФРГ не признает избрание Лукашенко президентом республики и осуждает действия властей против оппозиции.

- В ближайшее время я встречусь с белорусской оппозиционеркой Тихановской, - заявила глава берлинского правительства в среду, 30 сентября, во время своего выступления в Бундестаге на дебатах по федеральному бюджету на следующий год.

Ангела Меркель добавила, что «восхищается мужеством женщин», которые участвуют в акция протеста в городах Белоруссии.

Ранее помощниц и пресс-секретарь оппозиционерки Анна Красулина говорила, что Светлана Тихановская посетит Берлин 5-6 октября этого года.

Напомним, что до этого экс-кандидат в президенты республики также встречалась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Дмитрий Песков сообщил, что Кремль уважает право на подобные переговоры и предположил, что французский лидер поддерживает «эту гражданку Белоруссии».