Эксперты указали, кто останется в выигрыше от введения продуктовых сертификатов

Россиянам предложили выдавать продуктовые сертификаты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Госдуме предложили раздавать малообеспеченным гражданам продуктовые сертификаты. Это сможет поддержать людей, которые находятся у черты бедности.

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич уверен, что от введения данной меры поддержки выиграют не только получатели, но и производители продукции.

- Закрылись рестораны, поэтому продукты, которые шли в общепит, не потребляются. Если государство будет эти продукты закупать и раздавать людям, то оно не только людей накормит, но и сельхозпроизводителей поддержит, - рассказал ученый ОТР.

Он уверен, что целесообразно не только помогать сертификатами, но и просто деньгами. Чем больше средств у населения, тем больше они потребляют, а значит, работает бизнес.

Глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов тоже одобрил идею с продуктовыми сертификатами.

Он предложил привлечь в программу торговые центры и различные продуктовые сети, которые будут принимать сертификаты.

Целесообразно также определять конкретный перечень товаров и привязывать их к прожиточному минимуму в каждом субъекте.