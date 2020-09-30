Ректор «Военмеха» назвал основное отличие российского оружия от американского Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ректор БГТУ «Военмеха» Константин Иванов сравнил российское и американское оружие и оценил плюсы и минусы отечественного производства.

По словам ученого, «Полного приоритета России в области оружия нет». Некорректно говорить, что наше оружие лучшее в мире, но мы являемся одном из стран-лидеров по производству оружия.

По ряду направлений Россия имеет преимущество, например стратегические ракеты штатного базирования или железнодорожный ракетный комплекс, который больше нигде не был создан.

- В это время США развивали другие направления. Например, у них достаточно сильно развиты подвижные средства, авиакорабли. Мы им уступаем в этом, - цитирует слова эксперта ФАН.

По его мнению, в ближайшем будущем России понадобятся тяжелые беспилотные бомбардировщики, которые смогут применять в горной местности.

Ранее газета "Известия" писала, что в войска начались поставки новейших ракет для реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г». Они не только с особой точностью выходят на заданный район, но и могут поражать объект с отделяющимися боеголовками.