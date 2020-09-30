В Минобороны Азербайджана рассказали о потерях ВС Армении в Карабахе

ВС Армении потеряли убитыми и ранеными до 2,3 тысячи человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минобороны Азербайджана сообщили, что ВС Армении потеряли убитыми и ранеными до 2,3 тысячи человек, а также ликвидировали до 130 единиц бронетехники в ходе боевых действий на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

«С 27 сентября до сегодняшнего утра уничтожено и ранено около 2300 человек живой силы противника, уничтожено и выведено из строя около 130 танков и другой бронетехники, более 200 артиллерийских и ракетных установок залпового огня, минометов, около 25 средств ПВО, 6 командно-контрольных и командно-наблюдательных пунктов, 5 складов боеприпасов, около 50 противотанковых средств, 55 единиц автомобильной техники», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве также отметили, что противник предпринял попытку мобилизировать дополнительные силы в направлении Мадагиза. Основной целью противника было вернуть утраченные позиции. В настоящий момент военные действия ведутся по всему фронту, сообщает РИА Новости.

Напомним, Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Согласно данным ведомства, есть погибшие среди гражданских и военных. В свою очередь Минобороны Армении заявило, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». Властями обеих стран было введено военное положение и мобилизация.

Территориальный конфликт продолжается между Арменией и Азербайджаном уже более 30 лет. Россия и Франция призвали воюющие стороны сесть за стол переговоров для мирного урегулирования конфликта.