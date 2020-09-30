Турция пообещала военную помощь Азербайджану

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева) и посол Азербайджана в Турции. Фото: EAST NEWS

В спорном вопросе Нагорного Карабаха Азербайджан может рассчитывать на поддержку со стороны Турции. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Уточняется, что если представители Азербайджана попросят помощи у Анкары, в Турции сделают "все необходимое".

"Есть только одно решение этой проблемы. Армения должна уйти с территории Азербайджана. Если этого не произойдет, проблема не будет решена. Мы готовы поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя", - сообщает Anadolu со ссылкой на заявление министра.

Отметим, что принадлежность Нагорного Карабаха оспаривается Баку и Ереваном с февраля 1988 года. Тогда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Вооруженные столкновения 1992-1994 годов привели к тому, что Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и 7 ближайшим к нему районам.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал об обострении ситуации в Нагорном Карабахе. С 27 сентября на спорной территории вновь ведутся вооруженные столкновения. На данный момент в Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация.

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