Умер Мак Дэвис, автор песен Элвиса Пресли

Умер автор песен Элвиса Пресли Мак Дэвис. Фото: Ассоциация музыки кантри в Twitter @CountryMusic

Умер Мак Дэвис, американский певец, композитор и актер, написавший некоторые известный композиции для Элвиса Пресли. Автор бессмертного хита A Little Less Conversation скончался в возрасте 78 лет, сообщила Ассоциация музыки кантри в среду, 30 сентября.

- Выражаем свои соболезнования в связи с уходом из жизни легендарного певца, автора песен и бывшего ведущего церемонии CMA Awards Мак Дэвиса. Искренние соболезнования его родным и друзьям в это непростое время, - написали представитель Ассоциации на своей странице в Twitter.

Ранее менеджер Дэвиса рассказывал, что у певца были серьезные проблемы с сердцем: незадолго до смерти он перенес операцию.

Сотрудничество Дэвиса с Элвисом Пресли началось в конце 60-х годов прошлого века. Композитор написал для короля рок-н-ролла такие песни, как A Little Less Conversation, Memories, In The Ghetto и Don't Cry, Daddy.

Через несколько лет Мак Дэвис начал собственную карьеру исполнителя. Слушателям он запомнился по кантри-композициям Baby Don't Get Hooked On Me, Naughty Girl, It's Hard to Be Humble. В 70-х состоялся дебют певца в кино: он сыграл одну из главных ролей в комедийной драме "Северный Даллас Сорок", а потом продолжил сниматься в фильмах и сериалах, часто играя небольшие эпизодические роли. Мак Дэвис был членом американского Зала славы авторов песен.