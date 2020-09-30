Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли подхватить COVID-19 через посылку

Специалисты объяснили, могут ли быть опасны для здоровья доставки из других стран
Юлия ЩЕРБАКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Роспоребнадзор объяснил. что заразиться коронавирусом через посылку нельзя

Роспоребнадзор объяснил. что заразиться коронавирусом через посылку нельзя

Фото: Олег ЗОЛОТО

Заразиться коронавирусом через посылку нельзя, поскольку доставка длится дольше, чем вирус живет на поверхности предмета. С таким заявлением выступили в Роспотребнадзоре.

«Через посылки коронавирус не передается. Вирус сохраняется на поверхностях в жизнеспособном состоянии не больше 3 дней. Посылки, которые идут к нам, например, из Китая, путешествуют минимум две недели. Поэтому заразиться через них нельзя. Эти посылки не представляют никакой опасности», - цитирует заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную «Российская газета».

При этом эксперт напомнила, что некоторые поверхности все же несут опасность. К ним относятся поручни в общественном транспорте, дверные ручки и другие предметы в общественных местах. Именно поэтому так важно носить средства индивидуальной защиты и тщательно мыть руки после возвращения с улицы.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили о создании единой базы о людях, переболевших коронавирусом или вакцинированных от него. Данные о самочувствии и здоровье этих людей будут доступны только медикам, передает сайт argumenti.ru.