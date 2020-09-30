Президент Украины Владимир Зеленский Фото: EAST NEWS

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум президенту Польши Анджею Дуде. Он потребовал восстановить оскверненные захоронения воинов украинской повстанческой армии. Сделать это, по его мнению, должны до очередной встречи лидеров Польши и Украины.

Как сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM, ранее вопрос реставрации захоронения около Верхрата и внесения могил на горе Монастырь в реестр воинских захоронений обсуждался лидерами стран по телефону.

Отметим, что таблички на могилах были повреждены в январе 2020 года. Однако требование Киева восстановить захоронение в Польше было принято неоднозначно - речь идет о могилах тех, кто убивал мирных жителей в период Второй мировой войны. В частности, об отряде Степана Бандеры.

Ранее об этом вопросе высказывался польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. В декабре прошлого года он отмечал, что Польша должна строить отношения с Украиной на основе исторической правды. Премьер-министр также подчеркнул, что нельзя забывать Волынскую резню — геноцид поляков на западе Украины.