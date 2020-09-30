Шойгу: российские системы противодействия беспилотникам в несколько раз эффективнее зарубежных

Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские системы противодействия беспилотникам в несколько раз эффективнее зарубежных аналогов. Он также подчеркнул, что в Сирии были эпизоды, когда около 80 вражеских беспилотников одновременно находились в воздухе около российских границ. При этом московские военные видели цели и спуски по ним в режиме реального времени в Национальном центре управления обороной.

"У наших коллег, скажем так, подобные системы перехватывают 20% [целей], ну, чуть больше 20%. У нас 80%", - отметил Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия-24".

Также Сергей Шойгу добавил, что ранее подобные военные возможности можно было увидеть только в полуфантастических фильмах. Сегодня такие технологии уже стали реальностью.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне министр обороны заявил о том, что российские военные уничтожили в Сирии более 133 тысяч боевиков. Уточняется, что среди них было ликвидировано 865 главарей бандоформирований, а также более 4 тысяч террористов из России и стран СНГ.